PlayStation 4 e For Honor trionfano a Febbraio negli USA

A febbraio, i consumatori americani hanno spesoin console, accessori e videogiochi. Una cifra inferiore del 21% rispetto ai 918.7 milioni generati dall'industria videoludica nello stesso mese del 2017.

Crollano del 30% le vendite hardware e calano le vendite software a causa della mancanza di titoli di grande richiamo: For Honor, Nioh e Halo Wars 2 sono state le tre più grandi uscite di febbraio mentre Horizon Zero Dawn è stato lanciato troppo tardi per poter rientrare nell'analisi di NPD.

Di seguito, la classifica software relativa al mese di Febbraio 2017 in Nord America:

For Honor Resident Evil 7 Biohazard Grand Theft Auto V NBA 2K17 Call of Duty Infinite Warfare Tom Clancy's Rainbow Six Siege Madden NFL 17 Battlefield 1 Nioh (vendite digitali escluse) Overwatch (vendite di Battle.net escluse)

For Honor è stato dunque il gioco più venduto del mese mentre segnaliamo come Halo Wars 2 non sia riuscito ad entrare in top ten. Per il resto non ci sono nuove entrate in classifica, la quale vede la presenza di titoli già molto noti come GTA V, Resident Evil VII Biohazard, Call of Duty Infinite Warfare, Rainbow Six Siege, Madden NFL 17 e Battlefield 1.