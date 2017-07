Come riportano i dati forniti dall'ente Media Create,è riuscita ad oggi a piazzare più di 5 milioni di PlayStation 4 in Giappone. Un risultato piuttosto soddisfacente che non fa altro che sottolineare il successo commerciale della console, che è riuscita a spopolare anche in un mercato ormai sempre più propenso a preferire le piattaforme portatili.

Per la precisione, sono 5.002.366 le PlayStation 4 vendute nella Terra del Sol Levante fino a sabato, 23 luglio 2017, con 30.878 unità piazzate nella sola scorsa settimana, nonostante la mancanza di pubblicazioni di alto profilo.

Apprendiamo inoltre che sono 4.685.069 le PlayStation 4 standard vendute, mentre 317.297 sono le PlayStation 4 Pro acquistate dai giocatori giapponesi.