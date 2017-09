Amazon.it propone oggi una nuova offerta legata a FIFA 18: il bundleè in vendita al prezzo speciale di 399.99 euro anzichè 459.99 euro, con un risparmio pari a 60 euro (13%) sul prezzo di listino.

La confezione include una consol PlayStation 4 Pro 1 Terabyte (Chassis A) di colore nero, un DualShock 4 dello stesso colore, una copia fisica di FIFA 18, un codice per riscattare tre giocatori Icona in prestito e il pacchetto giocatori rari per FUT18 e infine un mese di abbonamento gratuito a PlayStation Plus.

La promozione è valida solamente per un periodo limitato e in ogni caso fino ad esaurimento delle scorte disponibili.