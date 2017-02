PlayStation 4 Pro: nuovi video mettono in mostra la modalità "boost"

Nelle scorse ore sono state diffuse da Sony le caratteristiche dell’aggiornamento firmware 4.50 per PlayStation 4. Tra le nuove opzioni disponibili è stata individuata dagli utenti di NeoGAF una modalità boost che consentirebbe di incrementare le prestazioni di quei giochi che non sono stati ottimizzati per PlayStation 4 Pro.

Dal momento della scoperta, la rete ha iniziato a popolarsi di video di giochi riprodotti con la suddetta modalità. Tra i titoli testati troviamo Just Cause 3, The Witcher 3: Wild Hunt e Bloodborne, ed è possibile notare come la novità introdotta nell’aggiornamento firmware, al momento in beta, riesca a migliorare la frequenza di refresh in giochi che hanno dimostrato in passato di soffrire di cali di framerate.

Vi lasciamo alla visione dei video che trovate in calce alla notizia. Voi cosa ne pensate della modalità boost? Avete avuto modo di constatarne i benefici?