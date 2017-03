PlayStation 4 e PS4 Pro: il firmware 4.50 arriva domani

ha annunciato oggi che il tanto atteso aggiornamento(nome in codice Sasuke) di PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro sarà disponibile per il download da domani, giovedì 9 marzo.

Tra le novità del firmware troviamo il supporto per gli hard disk esterni (USB 3.0, minimo 250 GB fino a un massimo di 8 Terabyte), migliorie alle funzionalità Social Screen, Cinematic Mode e l'aggiunta della compatibilità con i Blu-Ray 3D su PlayStation VR, la Chat Vocale per il Remote Play, la possibilità di utilizzare qualsiasi immagine come sfondo per la schermata Home e l'opzione "Colore" per i profili.

Inoltre vengono aggiunte nuove opzioni per la condivisione delle attività e l'aggiornamento del feed con il supporto per le GIF, infine vedremo miglioramenti alle app mobile Messages e Communities e farà finalmente il suo debutto il tanto rumoreggiato Boost Mode per PlayStation 4 Pro che permetterà di ottenere miglioramenti con i giochi non ancora ottimizzati per la nuova console.