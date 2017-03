PlayStation 4 e PS4 Pro: il firmware 4.50 è disponibile per il download

L'aggiornamento 4.50 diè ora disponibile per il download: il nuovo firmware (nome in codice Sasuke) pesa 340 MB e può essere scaricato a partire da adesso su tutti i modelli della console Sony.

Si tratta di un update decisamente corposo che aggiunge tantissime funzionalità, tra cui il supporto per gli hard disk esterni (USB 3.0, minimo 250 GB, massimo 8 Terabyte), migliorie al Menu Rapido e al Remote Play, la possibilità di utilizzare gli screenshot come sfondo per la schermata Home, la compatibilità con le GIF nel Feed Attività e il supporto per i Blu-Ray 3D su PlayStation VR. Tutto questo senza dimenticare la Modalità Boost per PS4 Pro, che permetterà di ottenere migliori prestazioni con i giochi non aggiornati per la nuova console.

Insieme al firmware 4.50, Sony ha pubblicato anche nuovi aggiornamenti per le app PlayStation Messages e PlayStation Communities per iOS e Android.