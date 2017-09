ha reso disponibile per il download l'aggiornamento firmware 4.74 per PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Questo update non include nuovi contenuti ma si limita a risolvere alcuni bug minori e aumentare la stabilità del sistema operativo durante l'utilizzo di alcune app non meglio specificate.

Un Minor Update del peso di 328 MB, che probabilmente prepara le due console al ben più corposo aggiornamento 5.0, attualmente in Closed Beta accessibile solo ad alcuni utenti selezionati. Il firmware 5.0 di PlayStation 4 e PS4 Pro dovrebbe uscire entro la fine dell'anno, restiamo in attesa di eventuali comunicazioni in merito.