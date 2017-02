PlayStation 4 e PS4 Pro: tutte le novità del firmware 4.50 attualmente in Beta

A partire da oggi, gli utenti selezionati potranno scaricare la beta delper PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro, in attesa del rollout ufficiale che dovrebbe avvenire nelle prossime settimane. Questo update porta in dote tantissime novità che elenchiamo di seguito.

Da segnalare il pieno supporto per gli hard disk esterni (USB 3.0 fino a 8 Terabyte) con la possibilità di scaricare e installare app sul disco esterno e possibilità di gestire i salvataggi sulla periferica di archiviazione portatile. Aggiunta anche la funzionalità Custom Wallpapers, che permette di utilizzare qualsiasi immagine (anche gli screenshot dei giochi) come sfondo della Dashboard.

Aggiunte anche alcune modifiche al Quick Menu, inoltre la lista delle notifiche è stata resa più snella e semplice da consultare, con avvisi e novità in primo piano. Inoltre, con il firmware 4.50 sarà possibile anche postare sul feed attività del profilo, inserendo del testo, condividendo le immagini e taggando gli amici.

Infine, non meno importante, viene aggiunto il supporto per la visualizzazione dei Blu-Ray 3D con PlayStation VR. Il firmware 4.50 per PS4 e PlayStation 4 Pro è attualmente disponibile solamente agli utenti selezionati per la Beta, l'uscita ufficiale è prevista nelle prossime settimane.