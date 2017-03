PlayStation 4 raggiunge quota 4.5 milioni di console vendute in Giappone

Secondo gli ultimi dati riportati da Media Create,ha superato le 4.5 milioni di unità vendute in Giappone dal lancio, raggiungendo quota 4,518,038 pezzi venduti dal 22 febbraio 2014.ha invece venduto 205,502 unità dallo scorso mese di novembre.

Nonostante il lancio di Nintendo Switch (330.000 unità vendute nella settimana di debutto), la console Sony sta continuando a ottenere risultati positivi in Giappone, un mercato sempre più orientato verso le piattaforme mobile, come dimostra l'enorme successo ottenuto dai grandi publisher (tra cui Square-Enix, Bandai Namco e SEGA) con giochi per smartphone e tablet.