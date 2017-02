PlayStation 4: segnalati alcuni rallentamenti nella dashboard

Secondo quanto riportato da Kotaku , in queste ore alcuni possessori distanno riscontrando numerosi problemi durante la navigazione delle varie voci di menu della dashboard.

Nello specifico, si parla di rallentamenti nell'accedere alla lista amici, ai profili dei giocatori e al menu delle novità. Rallentamenti anche provando ad aprire alcune app come Netflix, con tempi di caricamento leggermente superiori rispetto alla norma. I motivi di questi problemi non sono chiari e Sony non si è ancora espressa sulla questione, restiamo quindi in attesa di eventuali comunicazioni in merito.

Ricordiamo che recentemente Sony ha aperto le iscrizioni per la beta del firmware 4.5 che dovrebbe vedere ufficialmente la luce in primavera.