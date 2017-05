Il nuovoper PlayStation 4 eè ora disponibile per il download. Il file pesa 380 MB, il changelog ufficiale riporta solamente correzione di bug e migliorie alla stabilità generale durante l'utilizzo di alcune app non meglio specificate.

Un Minor Update che non include nuove funzionalità, limitandosi a migliorare la stabilità del sistema operativo della console. L'aggiornamento, ricordiamo, è in ogni caso obbligatorio per poter continuare ad utilizzare i servizi del PlayStation Network e fare acquisti sul PlayStation Store. Il firmware 5.0 dovrebbe arrivare entro la fine dell'anno, maggiori dettagli in merito sono attesi per i prossimi mesi.