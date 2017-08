ha reso disponibile per il download il nuovo firmware 4.73 per PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. L'aggiornamento pesa 380 MB e non include nuove funzionalità, limitandosi a migliorare la stabilità generale del sistema durante l'utilizzo di alcune app non meglio specificate.

Per un Major Update dovremo necessariamente attendere il firmware 5.0 del quale si parla ormai da molto tempo, secondo alcuni rumor il prossimo aggiornamento dovrebbe permettere, tra le altre cose, di cambiare il proprio ID sul PlayStation Network, oltre ad aumentare la capacità del Party e integrare altre funzionalità non ancora trapelate.