PlayStation 4 Slim Glacier White annunciata per l'Europa

ha annunciato chenella nuova colorazione Glacier White sarà disponibile in Europa dal 24 gennaio al prezzo consigliato di 299,99 euro.

Per quanto riguarda l'Europa, la console sarà disponibile solamente nel modello da 500 GB mentre in Giappone uscirà anche la variante da 1 Terabyte (disponibile dal 23 febbraio). Nessuna differenza tecnica rispetto al modello già in commercio, la nuova colorazione si estenderà anche al DualShock 4, il quale verrà venduto anche separatamente in un secondo momento.