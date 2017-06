PlayStation 4 Slim Gold Edition confermata da un volantino della catena Target

La scorsa settimana è trapelata sul web una foto della nuova, mai annunciata ufficialmente da. Oggi, la catena americana Target ha inserito il prodotto nel suo nuovo volantino, con disponibilità prevista per la settimana che avrà inizio l'11 giugno.

PlayStation 4 Slim Gold Edition sarà disponibile solamente nel taglio da 500 GB e 1 Terabyte, la confezione includerà anche un controller della stessa tonalità. Il prezzo indicato da Target per la variante da 1 TB è pari a 299 dollari, offerta per un periodo limitato a 249 dollari, stesso prezzo della versione da 500 GB. Nel momento in cui scriviamo, Sony non ha ancora annunciato nulla in merito e non sappiamo se questo modello farà la sua comparsa anche in Europa, restiamo in attesa di saperne di più.