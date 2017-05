Secondo quanto riportato da Push Square, prestodovrebbe commercializzare una nuova colorazione di: la versione Gold della console potrebbe fare la sua comparsa sul mercato il 9 giugno, questa la data indicata da alcuni rivenditori.

Al momento, Sony Interactive Entertainment non ha ancora annunciato nulla in merito, i DualShock 4 color oro sono già disponibili in molti territori, facile quindi pensare che la compagnia abbia intenzione di proporre una console della stessa tonalità. Nessuna notizia invece riguardo altri eventuali colorazioni per PlayStation 4 Pro, restiamo comunque in attesa di eventuali conferme.