PlayStation 4 è stata la console più venduta a Febbraio negli Stati Uniti

ha dichiarato che PlayStation 4 è stata la console più venduta a Febbraio in Nord America, superando la concorrenza (Xbox One e Wii U) per il quarto mese consecutivo.

Sebbene i dati NPD non siano ancora stati resi noti, un portavoce della compagnia ha confermato la notizia a GamesBeat, anche se al momento non ci sono dati più precisi in merito. Le vendite di PlayStation 4 sono state spinte da titoli come Nioh, Resident Evil VII Biohazard (disponibile anche su PC e Xbox One) e da Horizon Zero Dawn, uscito il 28 febbraio negli USA.

Per Sony, sembra essere stato un mese decisamente positivo e quasi del tutto privo di concorrenza: a febbraio non è stato pubblicato nessun gioco per Wii U mentre Microsoft ha lanciato Halo Wars 2 su Xbox One e Windows 10, titolo che apparentemente è riuscito a conquistare solamente una piccola parte dei fan di Halo, almeno secondo quanto riferito da GamesBeat. La casa di Redmond, tuttavia, fa sapere che il totale delle ore di gioco su Xbox LIVE è aumentato dell'11% rispetto allo stesso mese dello scorso anno mentre gli utenti unici sono cresciuti del 35%. Per i dati NPD completi dovremo necessariamente attendere la prossima settimana.