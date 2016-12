PlayStation 4 supera quota quattro milioni di console vendute in Giappone

Durante la settimana di Natale in Giappone,ha piazzate 90.140 unità, da sommare alle 10.098 di PlayStation 4 Pro, per un totale di oltre 100.000 console vendute negli ultimi sette giorni. Un risultato che permette alla piattaforma Sony di superare quota quattro milioni di unità vendute nel paese del Sole Levante dal lancio.

Nonostante i numeri non siano particolarmente alti, la console casalinga di Sony continua a riscuotere un buon successo in patria, anche se il lancio di PS4 Pro non ha influito particolarmente sulle vendite. Ottimi risultati anche per Nintendo 3DS che grazie ai risultati della settimana di Natale supera i 22 milioni di pezzi venduti in Giappone in cinque anni.