PlayStation 4: superati i 400 milioni di giochi venduti

Sappiamo bene chesi sta dimostrando una console decisamente redditizia per, dal momento che, avendo superato le 55 milioni di unità dal lancio, si è dimostrata essere la sua console più velocemente venduta di sempre . Stando a quanto emerso di recente, il colosso nipponico non ha di che lamentarsi nemmeno sul lato software.

Come riportato durante il Taipei Game Show da Hiroyuki Oda, general manager di Sony Interactive Entertainment Asia, PlayStation 4 vanta attualmente la ragguardevole cifra di 401.1 milioni di videogiochi venduti in tutto il mondo. Ciò conduce ad un attach rate di 8 giochi per ogni console posseduta dagli utenti, ossia una proporzione di poco superiore a quella registrata da Wii U, dovuta essenzialmente al basso numero di console piazzate da Nintendo.