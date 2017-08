Playstation 4: trapelano online i dettagli del firmware 5.0

Il firmware 5.0 dinon è ancora entrato in fase di beta, tuttavia alcuni dettagli a riguardo sono recentemente emersi online. Pare infatti chesia entrato in possesso del changelog dell'update e quest'oggi ha condiviso le informazioni apprese.

Secondo il portale videoludico, l'aggiornamento includerà le seguenti feature:

Streammare in 1080p/60 fps su PS4 Pro

Notifiche e download/upload nel menu rapido di PS4

Bloccare altri utenti

Scegliere di essere seguiti dagli amici o da tutti

Account familiare con account multipli

Impostare il parental control su ogni account

Nuova applicazione per gestire gli account familiari da pc e smartphone

Notifiche push per eventi

Commenti a schermo degli spettatori durante le dirette in Realtà Virtuale

Linkare le dirette in VR ai canali della Playstation Community

Se i dati raccolti da Eurogamer fossero veritieri, l'update non introdurrebbe la tanto attesa possibilità di cambiare il proprio ID del PSN, come invece si è vociferato recentemente. Per adesso, comunque, vi invitiamo a prendere questa news con le pinze, dal momento che Sony non si è espressa al riguardo.