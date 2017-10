Ildi Playstation 4 è adesso disponibile per il download, eha pubblicato su Youtube tre nuovi filmati allo scopo di illustrare ai giocatori il funzionamento delle feature inedite incluse nell'update.

Il primo è incentrato sul supporto allo streaming in 1080p e 60 fps su Twitch, il secondo è dedicato alle nuove opzioni volte a personalizzare la visualizzazione e la gestione delle notifiche, mentre il terzo si focalizza sulla possibilità di creare e modificare elenchi personalizzati dei nostri amici e organizzarli in gruppi specifici in base ai giochi. Presso questo indirizzo potete visualizzare tutti i dettagli del firmware 5.0, ribattezzato Nobunaga.