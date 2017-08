PlayStation 4: vediamo nel dettaglio le novità del Firmware 5.0

A partire da oggi è disponibile la Closed Beta deldi. Con l'occasione, il PlayStation Blog ufficiale ha pubblicato un riepilogo con tutte le novità introdotte dal nuovo aggiornamento di sistema: vediamole nel dettaglio.

Gli utenti che hanno ricevuto una mail di invito alla Closed Beta del firmware 5.0 potranno testare con mano il nuovo update di sistema a partire da oggi. Ecco nel dettaglio tutte le novità incluse nell'aggiornamento:

Famiglie su PlayStation Network

È stato riorganizzato il sistema di account master/secondario per renderlo più adatto alle famiglie. Il nuovo sistema offrirà un'esperienza più flessibile, semplificherà la configurazione di account PSN per i minorenni e consentirà di personalizzare le impostazioni del filtro contenuti per ciascun utente della famiglia. Di seguito sono riportate le nuove funzionalità che verranno introdotte con l’aggiornamento 5.0:

Account per il responsabile della famiglia, genitori/tutori e minorenni:

Adesso ogni famiglia su PSN avrà un responsabile della famiglia. A sua volta, il responsabile della famiglia può consentire a ogni altro membro adulto della famiglia di diventare un genitore o tutore.

avrà un responsabile della famiglia. A sua volta, il responsabile della famiglia può consentire a ogni altro membro adulto della famiglia di diventare un genitore o tutore. I genitori o tutori possono personalizzare i livelli del filtro contenuti per l’account di ogni minorenne, ad esempio limitando l’accesso online o ai contenuti in base a determinate classificazioni per età.

Filtri contenuti individuali:

Prima di questo aggiornamento, gli stessi filtri contenuti venivano applicati a tutti gli utenti di una stessa console, adulti compresi. Con la versione 5.00, invece, tutti i filtri (comprese le classificazioni per età dei giochi) possono essere controllati individualmente per l’account di ogni minorenne.

Gestione dell’elenco degli amici

L’attuale scheda "Gruppi preferiti" verrà sostituita dalla scheda "Elenchi personalizzati" sulla schermata "Amici".

Ciò consentirà di creare e modificare elenchi personalizzati dei nostri amici e di organizzarli in gruppi specifici in base ai giochi. Ad esempio, si potrà creare un elenco di compagni di squadra di Destiny e a cui inviare in modo semplice inviti agli assalti.

Aggiornamenti alla funzionalità di trasmissione

Community

Se avete creato una community sulla tua PS4, adesso potrete collegarla alle vostre trasmissioni di gioco live. Quando collegate una trasmissione a una community, il pulsante community viene visualizzato sullo schermo dello spettatore "Live da PlayStation", consentendo a ogni spettatore di accedere direttamente alla pagina della community per scoprire le informazioni o unirsi a voi.

PlayStation VR

Aggiunta una nuova impostazione su PlayStation VR: "Visualizza il messaggio agli spettatori e i commenti degli spettatori". Se abilitata, i commenti degli spettatori inviati durante una trasmissione verranno visualizzati non solo in modalità cinema, ma anche in modalità VR, per cui sarà possibile leggere i commenti e interagire con gli spettatori dal visore PS VR.

PlayStation 4 Pro

Buone notizie per gli utenti di Twitch: con questo aggiornamento, PS4 Pro supporterà lo streaming a 1080p e 60 fps su Twitch.

Miglioramenti ai messaggi

Esiste già la possibilità di condividere la vostra musica preferita su Twitter e Facebook tramite Spotify e PlayStation Music, ma adesso si potranno condividere singoli brani anche inviando un messaggio su PS4 .

. I vostri amici potranno ascoltare il brano direttamente dal messaggio che inviate e, se stanno utilizzando un dispositivo mobile, potranno accedere direttamente all’app Spotify dall’app PS Messages per scoprire il brano e aggiungerlo alla loro playlist.

Aggiornamenti alle notifiche

Aggiunta una nuova impostazione che consente di disabilitare le notifiche pop-up mentre guardte un film o un programma TV su PS4 . Questa opzione deve essere abilitata da Impostazioni > Notifiche.

. Questa opzione deve essere abilitata da Impostazioni > Notifiche. Inoltre, sarà possibile disabilitare le anteprime dei messaggi nelle notifiche pop-up. Se disattivate questa impostazione, nelle notifiche pop-up l’ID online dei mittenti non sarà visibile e, al suo posto, verranno mostrati un'icona utente generica e il messaggio.

Infine, avrete la possibilità di scegliere il colore bianco (impostazione predefinita) o nero per le notifiche pop-up.

Aggiornamenti al menu rapido

Se volete tenere d'occhio l'attività della scheda Notifiche, come l'avanzamento del download di un gioco o i nuovi inviti, ora potrete farlo direttamente dal menu rapido senza uscire dal gioco.

Inoltre, è stata aggiunta l’opzione "Abbandona questo party" nel menu rapido per consentire di uscire da un party in modo semplice e di tornare alla sessione di gioco.

Audio surround virtuale su PS VR

Adesso PlayStation VR supporta l’audio surround a 5.1 e 7.1 canali tramite le cuffie quando guardate Blu-ray e DVD in modalità cinema, offrendo un'esperienza di visione ancora più coinvolgente.

Visualizzatore delle fasi dei tornei migliorato

Aggiunto un nuovo "visualizzatore fasi" che mostra le fasi complete dei tornei a eliminazione singola o doppia su PS4, per consentire di vedere in modo più semplice come procedono i tornei.

Supporto lingue aggiornato

Ora l’interfaccia utente di PS4 supporta anche le seguenti lingue: ceco, ungherese, rumeno, greco, tailandese, indonesiano e vietnamita.

In calce alla notizia potete vedere alcune immagini dedicate alle varie novità introdotte con il firmware 5.0. Ricordiamo che dopo la fase di test l'aggiornamento di sistema verrà reso disponibile a tutti gli utenti PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro.