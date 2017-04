Dopo aver riportato gli ottimi dati di vendita diin Nord America, NPD segnala cheha venduto più dinegli Stati Uniti a marzo, per il quinto mese consecutivo.

Sony non ha commentato i dati forniti dal gruppo, mentre Mike Nichols (VP della divisione Marketing di Xbox) ha invece diffuso la seguente dichiarazione: "Nel primo trimestre dell'anno abbiamo registrato 1.1 miliardi di ore giocate su Xbox LIVE, con una crescita del 14% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno."

Dettagli più precisi riguardo i dati di vendita di Xbox One e PlayStation 4 per il mese di marzo negli USA non sono stati resi noti nel momento in cui scriviamo.