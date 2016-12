PlayStation 4 vs Xbox One: il verdetto del web italiano nel 2016

Il sito web Idealo ha gettato uno sguardo su uno degli argomenti più spinosi tra la comunità videoludica italiana:vs, quali sono le console che dominano il mercato in Italia?

Come hanno influito Xbox One S, PlayStation 4 Slim e PS4 Pro sulla popolarità e sui prezzi delle "vecchie" console? Quali sono, infine, i giochi multipiattaforma più acquistati online in Italia? Dai risultati dell'indagine statistica effettuata da Idealo sulla base delle intenzioni d'acquisto espresse dai propri utenti nel periodo prenatalizio emerge, tra le altre cose, che il 44% dei giocatori italiani preferisce la PS4 Standard (ancora in testa sui modelli Slim e Pro) mentre Xbox One S è in rapida ascesa (47% delle intenzioni d'acquisto per Natale in Italia contro il 53% della Xbox One).

A questo indirizzo trovate il resoconto della ricerca di Idealo, in calce alla notizia potete vedere invece una ricca infografica con dati e statistiche complete.