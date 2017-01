PS4 e Xbox One vendono ad un ritmo più sostenuto rispetto alle console old gen

stanno vendendo ad un ritmo più sostenuto rispetto alle loro controparti old gen.

Tenendo in conto lo stesso lasso di tempo sul mercato per tutte le piattaforme di Sony, apprendiamo che PlayStation 4 è di fatto la console del colosso nipponico più velocemente venduta di sempre, grazie alle sue 55 milioni di unità piazzate in tutto il mondo. Due generazioni fa, PlayStation 2 è riuscita a superare quota 150 milioni di unità vendute al termine del suo ciclo vitale.

Similmente, Xbox One registra attualmente 26 milioni di unità vendute contro i 22.1 milioni di Xbox 360 nello stesso arco di tempo. Secondo SuperData Research, è stato soprattutto il digital delivery a spingere ancora oltre il mercato console: secondo le previsioni della compagnia di ricerca, il mercato digitale frutterà ben 7.8 miliardi di introiti nel 2017.