PlayStation 4: YoRHa 2B protagonista del nuovo trailer in live-action da Taiwan

ha pubblicato un nuovo trailer in live-action per la promozione del gaming su, console ammiraglia della compagnia nipponica che sin dal suo lancio è riuscita - e continua - a riscuotere un ottimo successo a livello commerciale.

All'interno del trailer, intitolato "We All Play!", compaiono soldati ispirati (probabilmente) alla serie di Call of Duty, giocatori di basket provenienti dal mondo di NBA 2K, e auto sportive tratte da Gran Turismo. Di particolare impatto scenografico è però l'ingresso di YoRHa 2B, androide protagonista principale delle avventure di NieR: Automata.

Sicuramente un modo creativo per celebrare PlayStation 4 ed i personaggi dipinti all'interno di tutto il mondo videoludico. Voi cosa ne pensate?