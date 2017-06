PlayStation 5 abbandonerà le APU per adottare una scheda grafica dedicata?

Secondo quanto emerso da un report di Tweak Town, la prossima console- a cui possiamo far riferimento con il convenzionale nome di- non farà più utilizzo di una, come avviene oggi con le console attuali, ma si servirà di una scheda grafica dedicata, similmente a quanto accade invece con i PC da gaming.

Stando a quanto riferito sulle loro pagine, i responsabili di Tweak Town hanno avuto un incontro con un non meglio identificato membro della famiglia Sony che, pur non avendolo del tutto esplicitato, avrebbe confermato che PlayStation 5 adotterà una GPU dedicata, dal momento che ha escluso che la console possa tornare a montare un'APU (che, ricordiamo, consiste in un sistema ibrido che affianca alla CPU un'unità di elaborazione grafica).

Naturalmente, vi raccomandiamo di prendere la notizia con le dovute cautele, dal momento che si tratta di un rumor non confermato dalle parti ufficiali.