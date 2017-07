Playstation 5: secondo un insider verrà presentata all'E3 2018

Stando alle previsioni del noto insider Tidux,potrebbe presentaredurante l', per poi lanciare la console sul mercato verso la fine del 2019. Sarà questa la strategia che verrà adottata dal colosso nipponico per contrastare Xbox One X?

Naturalmente si tratta di una semplice previsione, in fondo nemmeno molto diversa da quella formulata da Michael Pachter, secondo cui la nuova console Sony potrebbe arrivare sul mercato tra il 2019 e il 2020. Parlando invece di dichiarazioni ufficiali, il presidente di Sony Interactive Entertainment America Shawn Layden ha sottolineato che Playstation 5 sarà a tutti gli effetti una console di nuova generazione, e non un semplice step intermedio come Playstation 4 Pro e Xbox One X.

Secondo voi quando verrà presentata Playstation 5?