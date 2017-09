PlayStation 5 uscirà nel 2020, secondo Michael Pachter

In molti - soprattutto dopo l'avvento delle console mid-gen - si stanno chiedendo quando arriverà il momento delle console di nuova generazione. Michael Pachter, noto analista di mercato, ha fatto la sua previsione nei riguardi della possibile finestra di lancio di

Secondo la sua opinione, Sony deciderà di lanciare la sua console next-gen non prima del 2020. Queste le dichiarazioni rilasciate in un podcast tenuto da "The 1099":

"Penso che accadrà esattamente in quel momento, tra il 2019 e il 2020 - se dovessi scommettere direi 2020. Sony sta fatturando così tanti soldi con PS4 che credo continueranno a spremere la console fino al limite. E penso che la naturale estensione di questo sarà il far diventare PS4 Pro la console standard e abbassare il suo prezzo a 250 dollari, così da continuare a venderne in gran quantità. PlayStation 5 sarà la loro vera piattaforma per il 4K, quindi penso che non la lanceranno finché le vendite di PS4 non inizieranno a rallentare, e non vedo come possa succedere fino al 2018. Se caleranno nel 2019, probabilmente la lanceranno nel 2020".

Ritenete attendibile la previsione di Michael Pachter?