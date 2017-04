PlayStation Anthology: in arrivo l'enciclopedia della prima console Sony

ha indubbiamente segnato in maniera profonda il mercato videoludico sin dall'esordio del marchio. Alcuni studiosi dell'industria, hanno lanciato una campagna di crowdfunding su Kickstarter per riuscire a realizzare, un libro che racchiuda in sé tutto ciò che c'è da sapere sulla prima, storica console

Playstation Anthology copre tutti gli aspetti riguardanti lo sviluppo, la costruzione e la tecnologia dell'hardware PlayStation, ma anche della campagna marketing attuata all'epoca da Sony, il tutto affiancato da un'analisi approfondita del catalogo dei giochi disponibili sulla console con diverse interviste ai creatori dei titoli più iconici.

La campagna è stata lanciata da Geeks-Line, già conosciuti per "Nintendo 64 Anthology". Volendo portare a termine il progetto speculare dedicato alla console Sony, gli autori richiedono 40.000 dollari dai baker: grazie alla campagna di crowdfunding, che terminerà fra 8 giorni, sono stati raccolti finora circa 36.000 dollari. In cima alla notizia potete visionare un video di presentazione di PlayStation Anthology, che dovrebbe fare il suo debutto nel corso dell'estate.