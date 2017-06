PlayStation Days of Play: offerte su PS4, PS4 Pro, PS VR, giochi e accessori

: In vista dell'E3 di Los Angeles,ha deciso di celebrare, ancora una volta, i giocatori grazie ai: titoli del calibro di Horizon Zero Dawn,, Nioh,, Grand Theft Auto V e Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands saranno disponibili a prezzi mai visti.

Per tutti coloro che non hanno ancora avuto la possibilità di giocare gli ultimi blockbuster o che abbiano voglia di provare qualcosa di nuovo, questo è il momento giusto: da venerdì 9 a sabato 17 giugno sarà possibile recarsi presso i punti vendita che aderiscono all’iniziativa per beneficiare delle offerte previste su hardware, giochi e accessori; gli sconti proseguiranno fino al 21 giugno su PlayStation Store per tutti i software e per l’abbonamento a PS Plus da 12 mesi.

Per la sola giornata del 9 giugno, Sony strizza l’occhio anche a chi non sia ancora un membro attivo del team PlayStation 4: PS4 Slim 500GB a partire dal prezzo consigliato di €199,99. Tra le altre offerte (valide per l'intera durata dei Days of Play) gli utenti potranno inoltre scegliere tra i seguenti prodotti e contenuti:

PS4 Pro con Horizon Zero Dawn al prezzo consigliato di €399,99

PlayStation VR, PlayStation VR Worlds e PS Camera al prezzo consigliato di €398,99

PlayStation VR, PS VR Worlds, PS Camera e PS Move Double Pack al prezzo consigliato di €448,99

DualShock 4 (vari colori) a partire dal prezzo consigliato di €49.99

Horizon Zero Dawn al prezzo consigliato di €29.99

Abbonamento PlayStation Plus da 12 mesi al prezzo di €34.99

La lista completa delle offerte dei Days of Plays è disponibile a questo indirizzo, le promozioni sono valide presso i principali rivenditori fisici e online aderenti all'iniziativa.