Dopo aver annunciato un nuovo modello diha svelato anche i rinnovati controller, che presentano alcune piccole migliorie tecniche rispetto a quelli attualmente in commercio.

Il nuovo modello presenterà un design identico al Move attuale, le uniche differenze riguarderanno la presenza di un connettore Micro USB (lo stesso del DualShock 4) e una batteria interna da 1900 mAh contro i 1380 mAh della precedente versione.

Il prezzo non subirà modifiche di sorta, il lancio dei "nuovi" controller Move in Giappone è previsto per il 14 ottobre, nessuna conferma al momento riguardo l'arrivo in Occidente.