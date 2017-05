PlayStation Network: 70 milioni di utenti attivi su base mensile

Durante l'Investor Relations Day 2017 che si sta tenendo in queste ore in Giappone,ha annunciato che ilpuò contare su 70 milioni di utenti attivi mensilmente.

Scopriamo inoltre che gli abbonati al servizio Plus hanno raggiunto quota 26,4 milioni in tutto il mondo. Si tratta di numeri decisamente importanti per Sony, leggermente superiori a quelli di Xbox LIVE, la piattaforma Microsoft ha potuto contare su 52/55 milioni di utenti attivi su base mensile nei precedenti due trimestri, come annunciato dalla casa di Redmond durante l'ultima riunione con gli azionisti. Sony ha annunciato inoltre che continuerà a investire per migliorare la qualità dell'infrastruttura e offrire un servizio in grado di soddisfare le aspettative degli utenti.