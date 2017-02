PlayStation Network offline: problemi di accesso in Italia

Nel momento in cui scriviamo, ilrisulta offline in italia, come è possibile controllare anche dalla pagina di stato del servizio: tra le funzionalità che presentano problemi troviamo gestione account, gioco online, social network e l'accesso a Playstation Store, Video e Music.

Sony non aveva previsto alcuna manutenzione per la giornata odierna, il down improvviso del servizio si è verificato poco dopo le 12:00 di oggi, sabato 4 febbraio. Restiamo in attesa di eventuali comunicazioni e aggiornamenti in merito al ripristino delle corrette funzionalità del PlayStation Network.