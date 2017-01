PlayStation Network: problemi di accesso in Europa, Sony indaga

Nelle scorse ore, molti giocatori hanno segnalato problemi ad accedere al. Le problematiche hanno colpito gli utenti di numerosi paesi europei nella giornata di ieri (giovedì 26 gennaio) e nelle prime ore della notte di oggi.

Sony Interactive Entertainment è al corrente della situazione e sta indagando per risolvere il problema, nel momento in cui scriviamo tutti i servizi connessi alla piattaforma funzionano regolarmente, come è possibile constatate dalla pagina stato del PlayStation Network. Sony ricorda a tutti gli utenti che una manutenzione programmata è prevista per il primo febbraio, dalle 03:30 alle 04:30 del mattino, ora italiana.