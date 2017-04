PlayStation Now amplia il suo catalogo con 15 nuovi giochi per famiglie

Sony ha annunciato che amplierà il catalogo della libreria PlayStation Now aggiungendo 15 titoli definiti "per famiglie". Tra le novità troviamo dei giochi della serie di Sonic, Adventure Time, Barbie e altri ancora.

Di seguito vi proponiamo la lista completa delle new entry disponibili su PlayStation Now:

Giana Sisters: Twisted Dreams

Zack Zero

Tales from Space: Mutant Blobs Attack

Aqua Panic!

Rio

Adventure Time: Finn e Jake Detective

Adventure Time: The Secret of the Nameless Kingdom

Barbie E Le Sue Sorelle: Salvataggio Cuccioli

How to Train Your Dragon 2

Kung Fu Panda Showdown of Legendary Legends

Monster High: New Ghoul in School

Kung Fu Rabbit

Legend of Kay Anniversary

Sonic Adventure 2

Ibb & Obb

Dopo aver annunciato l'arrivo dei titoli PlayStation 4 su PlayStation Now, Sony ha messo a disposizione la prima ondata di giochi disponibili per i partecipanti della closed beta, tra cui Killzone Shadowfall, Entwined, Hohokum, Helldivers, Escape Plan, Knack, Counterspy, The Unfinished Swan, Resogun e Doki Doki Univese.

Al momento il servizio non è ancora disponibile nel nostro paese, e non sono state fornite ulteriori informazioni sul suo possibile approdo. Ricordiamo inoltre che PlayStation Now, a partire da questa estate, sarà supportato solo su PlayStation 4 e PC.