PlayStation Now: il catalogo si arricchisce con Fallout 3, Rage e altri titoli

Il catalogosi arricchisce di 4 nuovi titolie 9 titoli per, tra cui spiccano Fallout 3, Fallout: New Vegas, Rage e Wasteland 2. Di seguito, la lista completa con tutti i nuovi giochi disponibili nel servizio.

PlayStation 3

Fallout 3

Fallout: New Vegas

Rage

Hunted: The Demon's Forge

PlayStation 4

Wasteland 2: Director's Cut

Blue Estate

Grand Ages: Medieval

Pure Pool

Pure Hold’em World Poker Championship

Sherlock Holmes: Crimes and Punishments

Air Conflict: Pacific Carriers

Titan Attacks!

Tour De France 2016

I giochi che vi abbiamo elencato si aggiungono ai primi 51 titoli PS4 resi disponibili per il servizio lo scorso Luglio. Se siete curiosi di conoscere le prestazioni dei giochi PlayStation 4 su Playstation Now, potete dare un'occhiata alla relativa analisi tecnica di Digital Foundry.

Purtroppo, va ricordato che il servizio di Playstation Now non è ancora disponibile in Italia.