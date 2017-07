Playstation Now: Digital Foundry analizza le prestazioni dei giochi PS4

Il catalogoha ricevuto i suoi primi 51 giochi perla scorsa settimana, permettendo agli abbonati al servizio di giocare anche ai titoli più recenti.ha analizzato le prestazioni tecniche dei suddetti giochi, mettendone alla prova la resa grafica e la latenza.

Come potete vedere nel filmato che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, i titoli PS4 per Playstation Now riescono a mantenere un input lag piuttosto basso, a patto di avere una connessione abbastanza performante. Sorprendono in particolar modo la reattività ai controlli di Ultra Street Fighter IV e Resogun, grazie a un input lag quasi del tutto trascurabile (si parla di circa 4 frame). Per quanto riguarda la risoluzione, però, c'è da segnalare che al momento lo streaming di Playstation Now è bloccato a 720p: se da un lato la cosa può andare bene per i titoli PS3, è chiaro che per i giochi PS4 si registra un calo nella resa grafica.

Tirando le somme, Digital Foundry è rimasta abbastanza soddisfatta dalla qualità del servizio, con la speranza che il catalogo dei titoli PS4 continui a crescere costantemente nel tempo. Ricordiamo che Playstation Now non è attualmente disponibile in Italia.