PlayStation Plus: annunciati i giochi gratuiti per il mese di aprile

Tramite un post ufficiale,ha annunciato la lineup dei titoli gratuiti che gli utenti abbonati al serviziopotranno scaricare nel mese di aprile.

Per quanto riguarda i titoli PlayStation 4, troviamo nell'elenco: 10 Second Ninja X (cross-buy con PlayStation Vita), Lovers in a Dangerous Spacetime, Drawn to Death, già annunciato nella lineup alcuni giorni fa, e infine Curses ‘n Chaos (cross-buy con PlayStation Vita).

I giocatori PlayStation 3, invece, potranno scaricare gratuitamente Alien Rage – Extended Edition e Invizimals: the Lost Kingdom.

In testata trovate un video di presentazione per tutti i giochi sopracitati. Siete soddisfatti dell'offerta di Sony per il mese di aprile?