PlayStation Plus: annunciati i giochi gratis di maggio 2017

ha da poco rivelato la lineup dei giochi che gli utenti abbonati al serviziopotranno scaricare gratuitamente durante il mese di maggio.

Per quanto concerne i titoli PlayStation 4, abbiamo l'arrivo di Tales from the Borderlands e Alienation. Gli utenti PlayStation Vita, invece, potranno scaricare Laser Disco Defenders e Type: Rider (entrambi disponibili in cross-buy su PlayStation 4). Infine, fra i giochi PlayStation 3 troviamo Blood Knights e Port Royale 3: Pirates and Merchants.

Curioso notare come Alienation non sia disponibile nella lineup nord americana, all'interno della quale è invece presente ABZU di Giant Squid. Siete soddisfatti di quanto offerto da Sony per il mese di maggio? In apertura di notizia, intanto, potete visionare un video di presentazione per i giochi gratuiti di maggio.