PS Plus: Killing Floor 2, Life is Strange e WRC 5 tra i giochi gratis di giugno

ha da poco annunciato ufficialmente la lineup dei giochi che gli abbonati al serviziopotranno scaricare gratuitamente nel mese di giugno.

Andando a confermare quanto già emerso in precedenza, i giochi PlayStation 4 che entrano nella Instant Game Collection di giugno sono Life is Strange e Killing Floor 2.

Per quanto riguarda PlayStation Vita, invece, troviamo Neon Chrome (cross-buy con PlayStation 4) e Spy Chameleon.

Abyss Odyssey e WRC 5: World Rally Championship, infine, sono i titoli su cui potranno mettere le mani i giocatori PlayStation 3.

In cima all'articolo trovate un video di presentazione pubblicato poco fa da Sony. Siete soddisfatti dell'offerta PlayStation Plus per il mese di giugno?