PlayStation Plus: aumentano i prezzi, abbonamento annuale a 59,99 euro

Con una email inviata a tutti gli abbonati,ha annunciato un aumento di prezzo per i vari tagli di abbonamento al servizio. Il nuovo listino sarà in vigore dal 31 agosto 2017.

Nello specifico, dal 31 agosto 2017 i nuovi prezzi saranno i seguenti:

Abbonamento Annuale - 59,99 euro (anzichè 49,99 euro)

Abbonamento Trimestrale - 24,99 euro (anzichè 19,99 euro)

Abbonamento Mensile - 7,99 euro (anzichè 6,99 euro)

Fino al 31 agosto sarà possibile rinnovare o acquistare l'abbonamento ai prezzi di listino attualmente in vigore. Ricordiamo che nei giochi gratis della Instant Game Collection di agosto 2017 sono presenti Downwell, Just Cause 3 e Assassin's Creed Freedom Cry.