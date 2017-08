Anche ad Agosto 2017 gli abbonati al serviziopotranno usufruire di sconti sui migliori giochi per PlayStation 4, PlayStation VR, PlayStation Vita e PlayStation 3.

Tra le tante offerte segnaliamo le promozioni su Battlefield 1, Bloodborne, Uncharted The Nathan Drake Collection, Mortal Kombat X e sui giochi in preordine, tra cui LawBreakers, Assassin's Creed Origins e Far Cry 5. Per l'elenco completo vi rimandiamo al nostro articolo dedicato agli sconti PlayStation Plus di Agosto 2017.