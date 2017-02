PlayStation Plus Bonus: le offerte di Febbraio 2017

Anche a febbraio, tornano le offerte Bonus per gli abbonati, i quali potranno accedere a una serie di promozioni esclusive e sconti unici su servizi e prodotti di ogni genere, questo mese con un particolare focus sull'editoria.

Per il mese di febbraio, la sezione "Buoni" offre cinque euro di sconto (a fronte di una spesa minima di 50 euro) su Mondadori Store mentre la sezione "Vantaggi" propone il 10% di sconto su tutti gli acquisti effettuati tramite il sito Solo Bei Fumetti. Le offerte citate sono valide esclusivamente per gli abbonati a PlayStation Plus.