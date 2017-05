Playstation Plus Bonus: offerte e promozioni di maggio 2017

Anche a maggio tornano le offerte Bonus dedicate ai membri, i quali potranno godere di sconti e promozioni speciali su articoli e servizi di ogni tipo. Scopriamo insieme quali sono le offerte del mese corrente.

Per quanto riguarda la categoria Buoni, tutti i lunedì UCI Cinemas vi porta in sala al prezzo speciale di €5 (Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria) o €5,90 (Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Trentino Alto Adige, Veneto). Per la sezione Vantaggi, invece, Playstation Plus Bonus propone uno sconto del 10% su tutti gli hotel italiani appartenenti alla catena Best Western. Per tutti i dettagli e gli approfondimenti del caso, vi invitiamo a visitare il sito playstationplusbonus.com.