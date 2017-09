Playstation Plus Bonus: a settembre 3 spedizioni gratuite con Deliveroo

ha rivelato il bonus di settembre riservato agli abbonati. Questo mese, gli iscritti al servizio riceveranno tre spedizioni gratuite per gli ordini effettuati su, portale che permette di ordinare cibo a domicilio da ristoranti italiani che aderiscono all'iniziativa.

Per otterere le tre consegne gratuite non dovete fare altro che procurarvi il codice promozionale su playstationplusbonus.com e inserirlo sul sito di Deliveroo o sull'app ufficiale al momento dell'effettuazione dell'ordine.

Ricordiamo che i giochi della Instant Game Collection di settembre sono disponibili per il download. La line-up include inFamous Second Son e Child of Light per PlayStation 4, RIGS Mechanized Combat League per PlayStation VR, Handball 2016 e Truck Racer per PlayStation 3 e We Are Doomed e Hatoful Boyfriend per PlayStation Vita.