A partire da oggi, martedì 5 settembre,ha reso disponibili per il download i nuovi giochi di settembre per gli abbonati al servizio

Una line-up incredibilmente ricca, che include inFamous Second Son e Child of Light per PlayStation 4, oltre a RIGS Mechanized Combat League per PlayStation VR. A questi tre titoli di spessore si aggiungono anche Handball 2016 e Truck Racer per PlayStation 3 e We Are Doomed e Hatoful Boyfriend per PlayStation Vita.

Per tutti i dettagli vi rimandiamo al nostro speciale sui giochi gratis PlayStation Plus di settembre.