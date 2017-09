Secondo le ultime speculazioni diffuse sul web, si avvicina l'annuncio dei giochidi ottobre. La line-updel prossimo mese dovrebbe essere svelata mercoledì 27 settembre tra le 17:00 e le 18:00, ora italiana.

Alcuni rumor diffusi su Reddit vorrebbero la presenza di un gioco della serie Resident Evil tra i titoli gratuiti del mese, probabilmente Resident Evil Zero HD o Resident Evil Revelations 2. Zombie per festeggiare l'arrivo di Halloween? Potrebbe non essere una cattiva idea, in ogni caso per saperne di più dovremo necessariamente attendere la prossima settimana.