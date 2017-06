Dopo gli ultimi mesi un po’ sottotono sul fronte dell’offerta qualitativa, il PlayStation Plus torna finalmente in piena forma, mettendo a disposizione per tutti gli abbonati giochi di notevole spessore, tra cui spiccano senza dubbiosusu PS3.

Tra le altre novità per gli abbonati al servizio PlayStation Plus si segnalano Killing Floor 2, WRC 5, Spy Chamaleon e Neon Chrome. Per saperne di più, vi rimandiamo al nostro speciale con la lista completa dei giochi della Instant Game Collection di Giugno 2017 per gli abbonati PS Plus.