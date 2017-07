PlayStation Plus: Just Cause 3 e Assassin's Creed Freedom Cry fra i giochi gratis di agosto

ha da poco annunciato i giochi che gli abbonati al serviziopotranno scaricare gratuitamente nel mese di agosto, tra i quali spicca sicuramente il nome didi

Oltre a Just Cause 3, i giocatori PlayStation 4 potranno mettere le mani anche su Assassin's Creed: Freedom Cry, espansione stand-alone di Assassin's Creed IV: Black Flag, e Dimmi Chi Sei! come "titolo bonus". Per quanto riguarda PlayStation Vita, abbiamo invece Downwell e Level 22; mentre i possessori di PlayStation 3 avranno l'occasione di scaricare Super Motherload e Snakeball.

In testata trovate un video di presentazione per i giochi gratuiti offerti da Sony per il mese di agosto. Siete soddisfatti di questa line-up?