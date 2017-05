La scorsa settimana, PlayStation Turchia ha svelato per errore i due giochi gratis PS4 di giugno per gli abbonati PlayStation Plus:. I due titoli sono ora apparsi in un video promozionale caricato sul canale YouTube PlayStation EU ma non ancora reso pubblico.

Il teaser rivela chiaramente che Life is Strange e Killing Floor 2 faranno parte della line-up PlayStation Plus di giugno 2017, da notare come il filmato sia stato caricato il 26 maggio scorso, data del primo leak. Nel momento in cui scriviamo, il trailer non è stato pubblicato ufficialmente, è però probabile che la line-up completa della Instant Game Collection di giugno possa essere svelata nelle prossime ore.